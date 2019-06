Europei Under 21 in programma a Cesena, arrivano le modifiche alla viabilità

Gli europei di calcio Under 21 in programma anche a Cesena porteranno modifiche alla sosta e alla viabilità in diverse strade limitrofe stadio "Orogel Manuzzi".

La delibera del Servizio mobilità del Comune, in occasione delle partite di calcio che si svolgeranno il 18, il 21, e il 24 giugno, con possibile spareggio il 28 giugno, fissa "il divieto di transito dalle 18 alle 24 per le partite in programma alle 21 e dalle 15,30 alle 21,30 per le gare con inizio alle 18,30. La 'zona rossa' riguarda: via Tito Maccio Plauto; via Veneto; via Del Mare; via Roncofreddo; via Puglie; via Campania; via Abruzzi; via Lazio; via Sicilia; via Spadolini; via Lombardia; via Toscana"

"Dall'inibizione sono esclusi i mezzi dotati di apposito pass e i veicoli della sicurezza e del soccorso. Nelle strade della zona sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione".