Emozioni per le vie del centro storico con il Presepe Vivente dei bambini

Anche quest'anno, a Natale, i bambini e i ragazzi della scuola primaria e media della Fondazione del "Sacro Cuore" hanno dato vita alla diciassettesima edizione del "Presepe Vivente", animando le vie del centro storico di Cesena e facendo rivivere la bella tradizione che da San Francesco, come ha richiamato il Papa, è giunta fino ai nostri giorni. Il Presepe Vivente si è svolto in quadri collocati in punti significativi del centro storico: l'Annunciazione di fronte alla Cattedrale, la Visitazione di Maria ad Elisabetta sotto la loggia del Palazzo del Ridotto, il bivacco dei pastori in via Zeferino re, il villaggio di Betlemme con le casette ispirate ai mesi dell’anno e la Natività in piazza del Popolo.



500 bambini e i ragazzi, vestiti in costume, sono passati da un quadro all'altro sfilando in corteo. Ai lati delle strade sono state allestite scenografie che hanno riprodotto le botteghe degli artigiani e dei commercianti. In Piazza del Popolo è stato fatto rivivere il mistero della natività. Un coro di 70 voci di ragazzi ha eseguito canti di Natale di tutto il mondo, affiancato da un coro recitante. Come nelle edizioni precedenti la benedizione del Vescovo mons. Douglas Regattieri ed il saluto del sindaco Enzo Lattuca hanno fatto divenire il Presepe un gesto particolarmente significativo per tutta la città.