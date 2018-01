Cani uccisi, uno lotta per sopravvivere: è emergenza bocconi avvelenati a Gambettola

E' emergenza bocconi avvelenati a Gambettola. A diramare l'allarme, attraverso la propria pagina Facebook, è l'Acpa - Canile comunale di Cesena. Il bilancio è pesantissimo: tre cani morti, mentre un quarto sta lottando per sopravvivere. "Fate attenzione ai vostri giardini privati e a quelli pubblici - è l'appello -. Perlustrateli e non lasciate soli i cani, se andate per strada non fategli mangiare nulla". L'allerta è massima. Sui social network si è diffusa la solidarietà dei possessori di cani, con condivisioni di notizie. Si legge nella pagina Facebook di "Sei di Gambettola se": "Nelle vie adiacenti la scuola elementare di via Gramsci (Baracca, Papa Giovanni XXIII, Battisti, Nazario Sauro, Kennedy, Viole e Pascoli) non bisogna portare fuori il cane senza museruola e fare attenzione a tutto ciò che il cane annusa o cerca di mangiare. Ogni segnalazione va inoltrata ai Carabinieri di Gambettola". Lunedì è stato trovato un sacchetto nel prato recintato del parcheggio via Rita Levi Montalcini con alcuni resti di carne. Il sacchetto è stato sequestrato dai militari.