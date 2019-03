Edificio a rischio crollo: strada dei Mandrioli interrotta al traffico

Il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, tramite il suo profilo Facebook, informa la cittadinanza che la strada dei Mandrioli è interrotta al traffico pesante in territorio di Badia Prataglia, a causa del pericolo di crollo di un edificio privato posto lungo la strada. "Sono in contatto con l’Amministrazione del Comune di Poppi, che sta seguendo la situazione insieme ai Vigili del Fuoco - spiega il primo cittadino - L’obiettivo condiviso è quello di creare un by-pass anche per i mezzi pesanti entro la giornata di lunedì, mentre si verificheranno le operazioni a cui sottoporre l’edificio. Per le auto il transito è garantito da una deviazione in centro a Badia Prataglia".

