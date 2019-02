E45, Toninelli sul luogo dell'emergenza. Morrone (Lega): "Anas e Governo hanno lavorato bene"

E' stata una giornata importante sul versante dell'emegenza E45. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è arrivato al Viadotto del Puleto dove ha potuto constatare personalmente lo stato dei lavori.

“Il Governo ha parlato e ha parlato forte - dichiara il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, in visita questa mattina al viadotto insieme al ministro dei Trasporti - Altro che silenzio come strumentalmente scrivono alcuni amministratori Pd. Il viadotto Puleto è stato riaperto al traffico leggero e Anas ha garantito il via libera anche al traffico pesante in tempi congrui, si parla di un mese".

"Anas ha lavorato bene e rapidamente, - prosegue Morrone - ricevendo precise disposizioni da un esecutivo nazionale che è attento a tutte le situazioni di crisi nazionali, tra cui ovviamente emerge il Puleto e la transitabilità dell’E45, con le gravi ripercussioni sui Comuni che attraversa e il coinvolgimento delle nostre regioni, Romagna, Toscana, Umbria in particolare. Comprendiamo benissimo e conosciamo i disagi che stanno vivendo le popolazioni e faremo il possibile per sostenerle. Adesso pensiamo soprattutto a garantire al più presto il transito”.

Il sottosegretario torna sulle polemiche relative alla manifestazione che si terrà sabato all'area di servizio dei Canili. “Continuo a pensare che la manifestazione indetta per domani e sollecitata in particolare da alcuni sindaci Pd sia prematura, fuori luogo e non colpisca nel segno. Pur nella libertà di tutti di fare quello che credono, penso che sia più costruttivo dialogare, ascoltare, collaborare e, nel caso, manifestare quando e se si presenteranno ragioni concrete. Tra l’altro, se mai si dovesse manifestare bisognerebbe farlo soprattutto contro i governi del Pd".

"Ricordo che nel 2015, - conclude Morrone - con la scelta del ministro dei Trasporti Graziano Delrio di stralciare l’E45 dalle grandi opere stradali, fu dato il colpo di grazia a un progetto che avrebbe visto questa arteria come un’infrastruttura strategica per il Paese”.