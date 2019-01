Camion, chiusa al traffico la provinciale "Mandrioli: con la E45 interrotta i tir sono senza alternative

A partire dalle ore 20 di martedì, fino a cessate esigenze e salvo rivalutazioni, è stato stabilito il divieto di transito per i mezzi pesanti (con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Un divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia e sull'intero tratto della strada provinciale 142 "Mandrioli" dal chilometro 0+000 (intersezione con la strada provinciale 138 "Savio" al chilometro 10+770, nel Comune di Bagno di Romagna. Grossi disagi per tir e altri mezzi pesanti, che con la E45 chiusa non hanno alternative alla circolazione. Scuole regolarmente aperte nei comuni dell'entroterra. L'unica eccezione riguarda quella di Rontagnano.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Cesena usa la nostra Partner App gratuita !