E45, i cittadini dei Comuni colpiti dall'emergenza si uniscono: nasce un comitato

Un comitato che coinvolga i cittadini della Valle del Savio da Verghereto a Cesena, per supportare il lavoro delle Amministrazioni locali e della Regione e sollecitare Anas il governo a dare risposte rapide ed efficaci alla soluzione di questo enorme problema. E' la proposta Cittadini Democratici per il Progresso che dà appuntamento per martedì alle ore 20.30 nella sala Consiliare del Comune di Bagno di Romagna, in Piazza Martiri a San Piero in Bagno.

"Siamo tutti consapevoli che il ripristino della viabilità del tratto Pieve Santo Stefano – Bagno di Romagna non sarà cosa semplice ne rapida. I tempi che normalmente vengono impiegati da Anas per fare una opera sono a volte biblici. Occorre che ci mettiamo tutti insieme per tenere alta l’attenzione su questo problema affinché non vada a finire nella routine tradizionale delle cose alle quali non si dà mai risposta. Il rischio che passino anni prima di ritornare ad un uso normale della viabilità è alto. Per la nostra vallata sarebbe un danno inestimabile sia economico che in termini di occupazione. Tutte le attività sarebbero colpite".

"Le nostre Istituzioni locali - spoega il Comitato - e la Regione hanno fatto un lavoro egregio e il nostro compito sarà quello di accompagnarle, sostenerle e supportarle. La Regione Emilia-Romagna ha già stanziato 250.000 euro per le prime emergenze. L’invito è aperto a tutti i cittadini, ai Sindaci della nostra vallata, agli amministratori, alle associazioni di categoria a tutti coloro che intendono significare questo enorme disagio".

"I Sindaci, - conclude il comitato - Marco Baccini di Bagno di Romagna, Enrico Salvi di Verghereto, Enrico Cangini di Sarsina, Monica Rossi di Mercato Saraceno e la Consigliera Regionale Emilia-Romagna Lia Montalti, hanno garantito la loro partecipazione".