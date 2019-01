E45 chiusa, partono a Bagno le lezioni in teleconferenza. Il Comune pagherà il convitto a nove ragazzi

Partono giovedì le lezioni a distanza per i dodici studenti della Valle del Savio che frequentano gli istituti toscani, alle prese con le difficoltà nei spostamenti dopo la chiusura di un tratto di E45 dopo il sequestro del viadotto Puleto, al confine tra Romagna e Toscana. La procedura d'emergenza riguarda quattro ragazzi del Liceo Artistico "Giovagnoli", otto dell'Istituto Professionale "Buitoni", ai quali se ne aggiungeranno la prossima settimana altri 5 dell'Istituto "Fanfani-Camaiti. "L'organizzazione - spiega il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini - è stata possibile attraverso la proficua collaborazione tra il nostro ente comunale, il nostro Istituto scolastico Manara Valgimigli e i due istituti Giovagnoli e Buitoni di Sansepolcro, l'Auser. Le lezioni si svolgeranno nell'attuale a sede della scuola media, nell'aula di informatica, dove ciascuno studente sarà dotato di ipad al quale collegherà proprie cuffie, seguendo così in diretta su Skype la lezione dei propri professori. Giovedì mattina, dopo la registrazione di ciascun utente a Skype, le lezioni potranno partire regolarmente. Un volontario Auser, con la quale abbiamo stretto una convenzione, sarà addetto alla vigilanza".

Prosegue Baccini: "Per 9 studenti, che frequentano Istituti professionali e non possono rinunciare ai laboratori, abbiamo attivato un'accoglienza straordinaria nei convitti convenzionati con gli Istituti stessi ad un costo di 155 euro mensili, che sosterrà integralmente il Comune di Bagno di Romagna. Per 22 studenti, invece, si è anticipato l'avvio dell'alternanza scuola-lavoro con la durata di un mese, che si svolgerà presso aziende romagnole". Baccini si è anche attivato "per riconoscere a tutti gli studenti il costo mensile dell'abbonamento scolastico, partendo dall'ammontare di una mensilità, in attesa di capire come evolve la chiusura della E45 e quindi se si possa tornare ad una situazione di normalità".