E' un cesenate il nuovo presidente di Ancos Confartigianato nazionale

Il nuovo presidente di Ancos Confartigianato Persone è il cesenate Italo Macori, 75 anni, ex segretario Confartigianato di Cesena.

Si tratta della associazione nazionale delle comunità sociali e sportive di Confartigianato. Sarà in carica per il prossimo quadriennio. “L’Ancos - afferma Macori - è cresciuta molto negli ultimi anni e oggi dobbiamo continuare quanto di buono fatto finora. Riusciremo a cogliere questa possibilità solo attraverso una maggiore sensibilizzazione da parte dei nostri circoli, tutti all’interno delle associazioni provinciali di Confartigianato, sul fatto che Ancos, cosi come Anap associazione pensionati e altre iniziative al di fuori di quelli che per anni sono stati i servizi principali offerti ai nostri associati, rappresenti un’opportunità importante di sindacalizzazione, una possibilità per arrivare alle imprese e per aiutare a sviluppare il nostro sistema".

Nata nel 2002 Ancos, conta una rete di oltre 300mila soci e 400 ì circoli lungo tutto lo stivale, che promuove attività sportive, culturali e ricreative, oltre a tante iniziative di solidarietà, in Italia come nel resto del mondo. Ei sempre Ancos a raccogliere il 5xmille per Confartigianato e a trasformarlo in decine di progetti sociali.