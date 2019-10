Dopo le fatiche dell'ultimo film Roncato si diverte in discoteca: sorrisi e selfie coi fan

Anche i vip si divertono all’Energy Over 30 di Cesenatico insieme ai nottambuli “sempregiovani” romagnoli e non. Venerdì scorso, dopo avere ultimato le riprese del nuovo film di Vanzina “Sotto il sole di Riccione” (che uscirà nel 2020 su Netflix, in collaborazione con Mediaset), l’attore bolognese Andrea Roncato ha scelto fare un salto alla discoteca Energy sulla costa romagnola.

“Sono cresciuto guardando tutti i suoi film e quando mi hanno presentato Andrea è stato un po' come riviverli tutti - ha commentato lo speaker dell'Energy Frantz Collini - E mi ha fatto piacere vedere quanti progetti ed idee, anche internazionali, si possono ancora avere a 70 anni compiuti”.

Infatti, il suo nuovo film uscirà in ben 192 Paesi e sarà tradotto in più lingue. Andrea Roncato, nel suo stile di attore simpatico e alla mano, ha stretto mani e fatto selfie insieme ai suoi fans. Inoltre Andrea Roncato ha un grande cuore nei confronti di chi è meno fortunato: oltre a dedicare parte del suo tempo come “Ambasciatore dei bambini disabili nel mondo” ha creato un rifugio per i cani in difficoltà ed abbandonati.