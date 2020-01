Dopo anni di violenze aggredisce l'anziana madre a bastonate, scatta il "codice rosso": arrestato

Anni di violenze culminate in una violenta aggressione lo scorso 29 dicembre. Un 38enne italiano residente a Longiano ha preso a bastonate l'anziana madre 76enne, e per questo è finito in arresto, ad opera degli uomini della locale stazione dei Carabinieri.

L'arresto è scattato lo scorso sabato, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Forlì. Il 38enne, disoccupato e con precedenti, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Un classico caso in cui viene applicato il "codice rosso", la normativa recentemente entrata in vigore contro la violenza di genere.

Le indagini degli inquirenti hanno abbondantemente acclarato numerosi episodi di violenza fisica e psichica, andati avanti per anni, da parte del figlio nei confronti della 76enne, che ha trovato finalmente il coraggio di denunciare. L'episodio clou, appunto lo scorso 29 dicembre, il 38enne ha aggredito l'anziana colpendola ripetutamente con un bastone, cagionandole diversi ematomi e lesioni in tutto il corpo. Per la vittima una prognosi di 15 giorni, il figlio è stato portato dagli uomini dell'Arma nel carcere di Forlì.