"Donne in Rete", un corso al femminile tenuto dagli studenti di informatica

Ai nastri di partenza un nuovo corso di informatica di base gratuito per sole donne reso possibile dalla collaborazione della Regione Emilia-Romagna e dall’impegno degli studenti di Informatica. Si tratta del progetto “Donne in Rete” finanziato dal Bando regionale e proposto alla cittadinanza dal Comune di Cesena - Assessorato alle Politiche delle Differenze con il supporto dall’Associazione S.P.R.I.Te, Studenti Polo Romagnolo in Informatica e Tecnologie, e della società consortile di formazione Techne Forlì-Cesena. “Le abilità informatiche – spiegano gli organizzatori – sono oggi un presupposto imprescindibile per restare aggiornati professionalmente e per essere in connessione con la realtà e le sue opportunità. La conoscenza è il migliore strumento di prevenzione all'esclusione dal momento che ha la capacità di rafforzare autonomia e partecipazione e di depotenziare dipendenza e violenza”.

Il corso, a cui è possibile iscriversi da oggi lunedì 2 fino a lunedì 9 dicembre, consiste in 8 lezioni per un totale di 24 ore tenute da studenti di informatica. L’intero ciclo si propone di alfabetizzare donne con meno risorse e opportunità di altre, attraverso un programma atto ad apprendere i rudimenti della scienza dell'informazione e a familiarizzare con le necessarie tecnologie. La prima lezione è prevista per martedì 10 dicembre (gli incontri si terranno tutti i martedì e i giovedì fino al 16 gennaio dalle 14,30 alle 17,30 in Via Savolini, 9, Cesena). Potranno parteciparvi massimo 15 donne italiane e straniere, in possesso dei requisiti linguistici necessari alla comprensione. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.