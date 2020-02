Dipendente in una ditta di Cesena risultato positivo al Coronavirus nelle Marche

E' risultato positivo al test del Coronavirus un ragazzo di Pesaro che fino a mercoledì pomeriggio ha lavorato in una ditta che si occupa di computer all'interno degli spazi in via Giordano Bruno a Cesena. Mercoledì sera, quando il ragazzo è tornato a casa, ha iniziato a sentire un po' di raffreddore, la gola che bruciava e qualche linea di febbre. Visto che a Pesaro non è stato il primo caso risultato positivo ha chiamato il numero del pronto soccorso per chiedere informazioni e subito sono arrivati a fare il tampone che ha dato esito positivo. Le sue condizioni sono comunque molto buone ed è stato fatto restare a casa sotto continuo controllo. Nel frattempo sono stati messi in quarantena per 14 giorni i colleghi di Cesena con cui il ragazzo aveva lavorato nella stessa stanza mentre gli altri, con cui i contatti erano stati molto sporadici o addirittura inesistenti, hanno avuto meno giorni. A chi è stato tenuto a casa è stata concessa la possibilità di lavorare da remoto, non perdendo quindi l'operatività. Finora non sono stati fatti altri tamponi perché nessun collega ha manifestato sintomi.