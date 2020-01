La Cesena del 2019, la fotografia demografica: aumentano i matrimoni religiosi. Lieve ripresa delle nascite

Cesena conta 97.038 abitanti, popolazione straniera compresa. E' quanto emerge dal dossier sull’andamento demografico del 2019, messo a punto dall’Ufficio Statistica Associato - Unione Valle del Savio. La componente femminile con 50.107 cittadine (- 141 rispetto al 2018) rappresenta il 51,63% del totale. E' meno marcata la diminuzione nella componente maschile, 46.931 cittadini. Dopo due anni di ripresa, il 2019 ha registrato una flessione nella popolazione cesenate. Nell’anno appena concluso infatti i deceduti superano i nati di 480 unità. Positivo il saldo migratorio (+308), ma non sufficiente a colmare il gap. La popolazione cesenate è quindi scesa di 172 unità.

Natalità

Il dato sulla natalità è segnato da una debole ripresa rispetto all’anno precedente: il numero dei nati a Cesena registra un aumento del 2,14%, 620 in totale (erano 661 nel 2017 e 607 nel 2018) di cui 109 stranieri (17,58% dei nati). Ci si sta avvicina rapidamente al minimo storico delle nascite che si registrò nei primi anni ’90 del secolo scorso, quando i nati erano scesi sotto la soglia delle 600 unità annuali.

Morti

Rispetto al 2018, si registra un lieve diminuzione dei decessi che passano da 1.106 a 1.100. Anche l’andamento del numero dei decessi a Cesena è in linea con la tendenza nazionale. Il minor numero di nati e l’aumento dei decessi determina una maggior incidenza in negativo del saldo naturale che segna -480 unità (-499 lo scorso anno). La serie negativa del saldo naturale, iniziata nel 1981 con un timido -1 e senza arresto negli anni successivi, è aumentata di anno in anno e ha toccato nel 2018 il suo massimo risultato negativo.

Dato migratorio

Dando uno sguardo al movimento migratorio invece si rileva che nel corso del 2019 sono immigrati nel Comune di Cesena 2.362 abitanti, 446 in meno rispetto al 2018. Gli immigrati di cittadinanza straniera sono 759 ( 32% del totale) con una flessione rispetto al precedente anno ( 972 nel 2018 - 1.051 nel 2017 - 940 nel 2016 - 839 nel 2015). Crescono tuttavia gli emigrati che passano da 1.859 dell’anno scorso a 2.054 (tra questi 1.463 verso altri Comuni, 367 verso Paesi esteri).

Matrimoni

Inoltre, nel 2019 si sono celebrati 232 matrimoni (152 civili, 80 religiosi), 10 in meno rispetto al 2018. Una leggerissima inversione di tendenza che riguarda i matrimoni religiosi che interrompono il loro trend negativo passando dai 77 registrati nel 2018 agli 80 registrati nel 2019. Per il settimo anno consecutivo i matrimoni civili superano quelli religiosi. Il “tasso di nuzialità” continua ad essere molto inferiore rispetto al decennio precedente (dal 4,57 del 2000 al 2,39 matrimoni per 1.000 residenti del 2019).