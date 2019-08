"Datevi una corsa", un motivo in più per partecipare: un ristoro finale da leccarsi i baffi

Una delle novità golose di quest'anno, per chi non avesse ancora deciso di partecipare alla corsa/camminata dell'edizione 2019 di "Datevi una corsa" prevista per domenica 1 settembre dalle 8 di mattina, è che il ristoro finale, quello in via IV Novembre presso l'Acqua Dolce, sarà curato dal punto di ristoro "Al Mastio" che da un mese gestisce il locale alla Rocca Malatestiana proponendo nel suo menù, oltre a piadina e affettati, piatti della tradizione siciliana.

Ad attendere i vari corridori o camminatori sarà un trionfo della migliore pasticceria siciliana, dai cannoli alla cassata, tutti prodotti artigianalmente.

Per quanto riguarda la corsa ricordiamo che i due percorsi (11 e 22 chilometri) possono essere fatti sia correndo che camminando oppure in modalità Nordic Walking. Questo il percorso di 22 chilometri (partenza prevista alle ore 8:30) via Roversano 6,2 km /ristoro/ via Comunale Santa Lucia Oriola 4,4km /ristoro / via Garampa s.p.n110, Diolaguardia 1,2 km /ristoro / via Garampa Montereale 2,5 km via Garampa Aquarola 1,3 km / ristoro / via Malatesta Novello, P.zza del Popolo, viale Mazzoni, via Pio Battistini, via IX febbraio, via IV novembre ARRIVO //ristoro finale. Questo il tragitto per chi sceglie gli 11 chilometri (partenza prevista alle 8:45) via Roversano / ristoro / via Cento (vicinale - seconda via), via Garampa /ristoro /via Malatesta Novello, P.zza del Popolo, viale Mazzoni, via Pio Battistini, via IX febbraio, via IV novembre ARRIVO ristoro finale.

Chi vuole iscriversi lo può fare anche la mattina stessa e la quota di partecipazione costa 5 euro. A chi si iscrive viene dato il pacco gara composto da: shopper dell'Associazione con all'interno pasta Antichi Sapori Conad, un omaggio dell'erboristeria Sole Luna di Cesena, un coupon sconto per il ristorante "Al Mastio" della Rocca Malatestiana, oltre ad una prova gratuita di yoga presso Atman Yoga Cesena. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Romagnola Ricerca Tumori di Cesena.