Danneggia giochi per bambini: il "capo del governo" torna a far parlare di sè

Il "capo del Governo" torna a far parlare di se a poco più di un anno di distanza. Una 57enne di nazionalità cinese, che lo scorso anno tenne e non poco impegnati gli agenti del posto di Polizia di Cesenatico, è stata nuovamente denunciata a piede libero. La vigilia di Ferragosto l'extracomunitaria, non in regola col permesso di soggiorno, si è resa autrice di un danneggiamento un'area giochi per bambini a Ponente, danneggiando le reti di un trampolino elastico.

Su richiesta dei gestori sono intervenuti i poliziotti che hanno identificato la vecchia conoscenza, deferendola alla magistratura per danneggiamento e per il reato di clandestinità. L'indomani la 57enne è tornata alla carica, protagonista di un nuovo danneggiamento. All'arrivo del personale in divisa ha esclamato di esser "il capo della polizia" e che "avrebbe fatto licenziare" i poliziotti intervenuti. Per riportarla alla calma si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118, con successivo Trattamento Sanitario Obbligatorio e ricovero all'ospedale di Cesena. La donna è quindi stata trasferita in una struttura protetta nelle Marche.

Tra martedì e mercoledì il posto di Polizia di Cesenatico, al comando del sostituto commissario Paolo Di Masi, è stato impegnato in una serie di controlli finalizzati a garantire un Ferragosto tranquillo ai cittadini e turisti. Sono stati disposti diversi turni con l'impiego di dieci Volanti e cinque pattuglie in borghese. Sono state identificate 70 persone. Sono una quindicina gli interventi svolti, molti dei quali per liti in albergo.