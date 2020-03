Da Forlì a Cesenatico per una pratica all'ufficio postale, denunciato l'accompagnatore

Proseguono i controlli da parte della Polizia di Cesena, per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del virus. Abbastanza 'curioso' il viaggio di una signora che da Forlì, si è recata fino a Cesenatico per una pratica in un ufficio postale. Agli agenti ha mostrato un'autocertificazione per dimostrare l'urgenza dello spostamento, è ora al vaglio degli agenti. Ad essere denunciato è stato però il suo accompagnatore, trovato in macchina con lei, al seguito della donna senza un valido motivo.

Martedì alle 17.30 un controllo è scattato in via Ravennate a Cesena, davanti a un chiosco di piadine. Due persone stavano bivaccando e bevendo birra. Uno, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, l'altro è stato denunciato per la violazione dell'articolo 650 del codice penale. Oltre alla denuncia ha dovuto ripulire l'area da tutte le bottiglie di birra. Infine è stato denunciato un tunisino che si è fatto sette chilometri per arrivare ai Giardini Savelli. Un viaggio fatto per usufruire della connessione wifi, motivo che non gli ha evitato la denuncia.

I Controlli dei Carabinieri

In campo anche i Carabinieri di Cesena che hanno fatto 4 denunce tra lunedi e martedì. La prima ha riguardato un cittadino romeno, controllato a Mercato Saraceno, davanti ad un supermercato chiuso, la seconda un 40enne italiano che stava lavando l'auto in un lavaggio a gettoni. La terza denuncia ha colpito un runner 'pizzicato' sulla Romea, a circa 5 chilometri da casa sua. Infine un 40enne cesenate, che non solo era fuori casa senza un valido motivo, ma stava anche imbrattando i muri di un cavalcavia in via Cesenatico. Per lui è scattata anche la denuncia per l'atto di vandalismo, con tanto di obbligo di ripulire.