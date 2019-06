Curioso ritrovamento per la Polizia Locale, nel cortile della scuola spunta una tartaruga

Un curioso ritrovamento vede protagonista la Polizia Unione Rubicone e Mare: "Abbiamo trovato questa tartaruga nel cortile di una scuola materna. La affideremo ad un centro di recupero ma se qualcuno l'avesse persa, ci può contattare al numero 0541.944533".

"Se invece fosse stata abbandonata, - prosegue la Polizia dell'Unione - desideriamo comunicare che si tratta di un comportamento che può causare danni, poiché l'immissione nell'ambiente di specie animali non autoctone produce sempre conseguenze negative".

Infine il monito: "Se non avete più possibilità di tenere questi animali, non abbandonateli. Piuttosto chiamateci o mettetevi in contatto con un centro di recupero".