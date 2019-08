Widmer Vincenzi si conferma campione della Cuccagna di Garibaldi

Era il favorito per la vittoria e ha rispettato i pronostici. La Cuccagna di Garibaldi 2019 è andato a Widmer Vincenzi, rappresentante del quartiere di Sala di Cesenatico. E' l'esito della tradizionale festa della Cuccagna di Garibaldi, dove si sfidano le squadre dei quartieri e frazioni di Cesenatico a scalare il palo fino al traguardo della Cuccagna. In gara dieci rioni cittadini (Villalta, Borella, Cannucceto, Peep/Madonnina, Ponente, Valona, E’ Mont/Levante, Boschetto/Villamarina, Sala e Bagnarola), per un totale di 50 "cuccagnotti" con tanto di gonfalone al seguito, che hanno la “scalata” ai 14 metri del palo cosparso di grasso. La manifestazione risale al 1885 e rievoca l'imbarco di Giuseppe Garibaldi dal porto di Cesenatico il 2 agosto 1849, quando una delle più importanti pagine della storia d’Italia, la fuga dalle forze francesi e borboniche di Garibaldi e di sua moglie Anita, si consumava in questo lembo di Romagna baciato dall’Adriatico.

L’Eroe dei Due Mondi voleva raggiungere Venezia ancora assediata dagli austriaci ed aiutare i patrioti. Il porto di Cesenatico era uno dei principali scali dell’Adriatico dove Garibaldi contava di trovare naviglio sufficiente per l’imbarco. E così fu: partì con dodici bragozzi e una tartana ma dopo una breve navigazione fu intercettato dalla flotta austriaca e costretto a sbarcare vicino a Magnavacca, divenuto poi l’attuale Porto Garibaldi.