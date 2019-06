Un'onda arancione invade le vie del centro, in migliaia per la Stracesena 2019

Grande entusiasmo, un clima di festa, e anche un po' di fatica sotto un sole cocente. Un'onda arancione ha colorato le vie della città per la quinta edizione della "StraCesena | La Corsetta per Bene". Domenica migliaia di runner, più o meno amatoriali, sono partiti alle 17:30 in punto da Piazza Almerici. Il serpentone si è snodato per le vie del centro, passando per i luoghi simbolo della città, tra cui il Ponte Nuovo, Piazza del Popolo, il Parco urbano, per sfociare come tappa finale, alla Rocca.

L'evento, organizzato da Matilde Studio, Uisp Forlì-Cesena e Saraghina Group, patrocinato dal Comune e nel calendario della Wellness Week, per il terzo anno consecutivo aiuterà i progetti di "Pediatria a misura di bambino" dell'Ospedale Bufalini.

Sia alla partenza in piazza Almerici che al termine della passeggiata-corsetta, con l’arrivo fissato nell'area esterna della Rocca Malatestiana, divertimento per tutti con animazione di strada, truccabimbi e zucchero filato per i più piccoli con Clown Dottori e Aquilone di Iqbal e live sulle note di Radio Studio Delta.

Anche quest'anno la StraCesena è stata insomma l'occasione per fare del bene, divertirsi, e fare un po' di attività fisica tra i luoghi più belli di Cesena.