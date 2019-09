Si corre la Maratona Alzheimer, chiusura al traffico e modifiche alla circolazione

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza degli atleti iscritti alla Maratona Alzheimer nel territorio dei comuni di Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Cesena e Cesenatico, domenica 15 settembre al mattino ci saranno delle modifiche alla normale circolazione: da Mercato Saraceno lungo la strada provinciale che scende fino a Bivio Montegelli e che segue poi in Via Nazionale Gualdo e Via Gualdo sino ad entrare nel paese di Borello (dale 8 alle 10).

Da lì gli atleti proseguiranno sulla provinciale arrivando a San Carlo e poi attraverso la Via Castiglione giungeranno in Via Roversano, che sarà accessibile solo dai residenti, e sino al Ponte Vecchio dove l’attraversamento della Rotonda sarà a traffico alterno per consentire il passaggio degli atleti (dalle 10 alle 12). Si attraverserà il centro storico, fino all’ingresso di Porta Santi dove il passaggio da Sobborgo Valzania sarà gestito con traffico alternato e la Via A. Costa sarà a senso unico verso il centro (ore 10-12.30) mentre Via del Mare lato ovest non sarà accessibile (dalle 9,30 alle 13).

La zona dello stadio di Cesena sarà impegnata anche nel pomeriggio dalle 17,30 con la partita del Cesena e quindi per i partecipanti alle iniziative di Maratona Alzheimer è consigliato il parcheggio del Centro Commerciale Montefiore in Via Leopoldo Lucchi. In Piazzale Olimpia (antistante curva mare) e in Via del Mare (lato est-curva mare) ci sarà il divieto di sosta, così come Via Molise (ore 7-20), mentre in Viale Abruzzi sarà abrogato il senso unico per consentire al traffico di defluire. A seguire gli atleti saranno sulla pista ciclabile a Ponte Pietra e Macerone e poi da Bagnarola seguiranno la Via Pisciatello che non sarà accessibile ai veicoli (per chi desidera andare a Cesenatico è consigliato il passaggio su Via Cesenatico - ore 8-13). Da Sala poi si seguirà la Via Canale Bonificazione, fino a Viale Settembrini dove si arriverà in Via Saffi fino alla piscina e all’ingresso del parco di Levante (10-15).

Per la Mezza Maratona dalle 10 alle 13 si segnala il passaggio su Viale Abba, Via del Porto (chiusa al traffico) e i Giardini al Mare, fino all’attraversamento in Viale Carducci e l’ultimo tratto in Viale Zara. Si consiglia il passaggio da strade alternative: evitare la Via Gualdo passando da Via Romagna (Bacciolino), Via Garampa e Via Montereale per raggiungere Roversano, evitare la zona dello Stadio e Viale Oberdan, utilizzando la Secante per attraversare Cesena. Lungo il percorso i volontari insieme alla pronta e fattiva collaborazione delle forze dell’ordine assicureranno l’incolumità dei partecipanti, nel rispetto del codice della strada.