Coronavirus, il bilancio di Gozzoli: "A Cesenatico 10 casi, facciamo uno sforzo in più"

Si allarga la mappa del contagio a Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli nel pomeriggio di domenica ha comunicato altri tre casi di positività: "Si tratta di una 26enne, una 50enne e un 48enne che si trovano tutti in isolamento domiciliare. Il totale dei contagiati sale a 10 con 8 che si trovano a casa e 2 che sono ricoverati in ospedale". Sul decreto del governo che ha annunciato un'ulteriore stretta sulle attività produttive: "Ancora non c'è, siamo in attesa anche noi amministratori locali. Al momento non cambia la possibilità per ristoranti ed altre attività di consegnare il cibo a domicilio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sui numeri del contagio in provincia: "Sono 359 i positivi, sono numeri ancora gestibili, è il momento di continuare a seguire le normative, le organizzazioni sanitarie si stanno dimostrando in grado di rispondere all'emergenza". Infine l'appello: "Abbiamo bisogno di fare uno sforzo in più, dobbiamo dare il segnale di essere una comunità, cerchiamo di avere un occhio particolare per le persone anziane. Restiamo uniti", ha concluso il sindaco.