Controlli contro il bivacco in stazione, due stranieri non in regola: scatta l'espulsione

Controlli serrati nei pressi della stazione ferroviaria con due cittadini stranieri che sono incappati nella rete dei Carabinieri di Cesena. Un ucraino 18enne con precedenti e un marocchino di 39 anni sono stati sottoposti ad un controllo nell'ambito dell'attività degli agenti contro il bivacco nell'area della stazione. Entrambi sono risultati non in regola con il permesso di soggiorno e denunciati dagli uomini dell'Arma. per l'ucraino e il marocchino si sono aperte le porte dei centri di identificazione in vista dell'espulsione dal territorio italiano.