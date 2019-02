Auto con targhe straniere, altri sequestri: immatricolazione o confisca

Continuano i squestri di auto con targa straniera da parte degli agenti della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare. Mercoledì sera nel mirino della pattuglia, impegnata in un controllo lungo la via Emilia a Savignano, è finita un'auto condotta da un 44enne lituano, residente a Rimini da quasi vent'anni. In applicazione delle recenti norme, che hanno introdotto l'obbligo di reimmatricolare i veicoli con targa italiana per tutti coloro che, stranieri, risiedono in Italia da più di 60 giorni, gli agenti hanno sequestrato l'auto e sanzionato il conducente. Questi ha ora di fronte a se la scelta: spedire l'auto in Lituania, immatricolarla in Italia o farsela confiscare. E giovedì a Gatteo è stata sequestrata una Ford ad uno slovacco residente da due anni nel riminese.