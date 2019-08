Condannato e 'specializzato' nel furto di prosciutti, si aprono le porte del carcere

Sono scattate le manette ai polsi per un ladro 'specializzato' nel furto di prosciutti nei supermercati. Il personale del Commissariato di Polizia di Cesena ha tratto in arresto, su ordine della Procura di Forlì, un 50enne polacco residente a Cesena. Sull'uomo gravava una condanna a otto mesi di reclusione da scontare in carcere.

Verso la fine del 2017 si rese protagonista di un furto in un supermercato. Le sue 'prede' erano in particolare prosciutti, al momento dell'arresto aggredì i poliziotti, rimediando anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Già ampiamente nota alle forze dell'ordine, non può beneficiare della sospensione condizionale della pena, divenuta eseguibile. Per questo sono scattate le manette per il 50enne che è stato portato in carcere a Forlì.