Conclusi i lavori, inaugurata all'ex Peligro l'area di sosta per i camper

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area di via dei Mille, nota come “Peligro”, da destinare ad area attrezzata per la sosta dei camper. Lunedì mattina il sindaco Matteo Gozzoli, insieme al Vicesindaco Mauro Gasperini, e a Stefano Vernarelli, Coordinatore generale Atr, ha inaugurato l’area che ospiterà i camperisti in visita a Cesenatico.

Dopo una prima fase, infatti, in cui si è proceduto a sgomberare i camper campeggiati abusivamente in loco, si è passati alla progettazione e realizzazione degli interventi affidati, in convenzione, alla società Atr. Da questa mattina l’area sottoposta a riqualificazione è aperta agli utenti, con la disponibilità di 20 stalli per camper. Atr provvederà alla gestione.

“Da oggi finalmente restituiamo alla città una importante area che permetterà ai turisti di campeggiare comodamente – commenta il Vicesindaco Mauro Gasperini – L’area in questione necessitava di interventi e abbiamo deciso con gli atti opportuni, in convenzione con la società Atr, di procedere con i lavori”.

“Ringrazio Atrcon cui abbiamo collaborato – commenta il Sindaco Matteo Gozzoli – a rendere migliore e fruibile l’area. Con questo intervento abbiamo dato una ulteriore risposta ai tanti camperisti che scelgono Cesenatico come meta delle proprie vacanze".

"Stiamo, inoltre, provvedendo – conclude il Sindaco – ad emettere l’ordinanza di divieto sosta camper in viale Dei Mille, nel tratto compreso fra via Zara e via G. Deledda, proprio grazie all’apertura dell’area camper che inauguriamo oggi, per i camperisti sarà possibile utilizzare un luogo consono alla sosta e attrezzato nel migliore dei modi”.