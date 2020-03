Come reagisce la società al Coronavirus? Anche Rockin'1000 alla diretta web: "L'Italia chiamò"

Venerdì 13 marzo dalle sei del mattino fino alle 24, si svolge "L’Italia chiamò", una diretta web di 18 ore sul canale YouTube di MIBACT per raccontare insieme alla società civile come reagisce l’Italia al Coronavirus. Rockin’1000 partecipa con oltre 100 artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione, uniti nel più grande live streaming di tutti i tempi.

Rockin’1000 ha risposto all’invito di Riccardo Luna proponendo uno speech condotto da Fabio Zaffagnini - fondatore del progetto, si collegherà domani venerdì 13 marzo in diretta dal Teatro Verdi di Cesena, per raccontare come è nata e come si è evoluta la più grande Rock Band al mondo. Inoltre in queste ore i musicisti della Community Rockin’1000 stanno inviando i loro contributi audio - video per realizzare la sigla del progetto L’Italia chiamò, che verrà presentata in anteprima domani durante il live streaming: sono oltre 1000 musicisti di tutte le età, provenienze geografiche e formazioni, coloro che hanno risposto alla call in tempi record.

Il progetto nasce per sostenere con una raccolta fondi il grande sforzo di medici e infermieri che in questo momento stanno lavorando in prima linea per difendere la salute di tutta la popolazione. Maggiori informazioni su: www.litaliachiamo2020.it