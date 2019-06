Colpito da un malore fatale in spiaggia, muore un turista svizzero

Una tragedia in spiaggia a Gatteo Mare, all'altezza del bagno Alvaro. Un turista svizzero di 78 anni è stato colpito da un malore mentre passeggiava in acqua. L'infarto è stato fulminante con il 78enne che si è improvvisamente accasciato a terra. Per l'uomo, prontamente soccorso, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto di Cesenatico.