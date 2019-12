Colpita da meningite durante la gita di gruppo, turista in gravi condizioni

Una turista di 73 anni si trova ricoverata da sabato all'ospedale Bufalini, in gravi condizioni, colpita da meningite. La notizia rimbalza dalle Marche, su vari siti locali, la 73enne vive a Senigallia, in provincia di Ancona.

La signora si trovava in vacanza in una struttura di Bagno di Romagna, nell'ambito di una gita di gruppo nel fine settimana, e si è sentita male nella serata di venerdì. Subito la corsa all' ospedale Bufalini dove i medici hanno riscontrato che la 73enne ha contratto la meningite batterica di tipo C.

Si tratta di un’infezione grave, ben più pericolosa di quella di tipo virale che invece si risolve in modo spontaneo. Dopo la diagnosi è scattato il protocollo di prevenzione ed è stato subito contattato il Dipartimento di Prevenzione di Igiene e Sanità pubblica che ha coinvolto tutte le persone, circa 50, che si trovavano in vacanza con lei.