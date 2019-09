L'E45 piace tanto ai ciclisti, in bici nel tratto con le gallerie: il video fa il giro dei social

In sella ad una bici da corsa lungo il tratto appenninico dell'E45. Sta facendo il giro dei social il video pubblicato su Facebook da Raffaele Ercolani. Come se nulla fosse, il ciclista stava percorrendo un tratto di superstrada ridotto ad una sola corsia con senso unico alternato per lavori, tra Verghereto e Bagno di Romagna, e dove non ci sono ingressi-uscite intermedie. L'utente ricorda che "in questo tratto ci sono anche gallerie per di più non illuminate". E non è la prima volta. Già a giugno un viaggiatore, incredulo, ha scattato una foto che immortalava tre ciclisti lungo il tratto appenninico dell'E45 al confine tra la Romagna e la Toscana, postandola sul gruppo "Vergogna E45".

Fortunatamente tutto si è concluso senza feriti. Il Codice della strada è chiaro e spiega che i ciclisti possono percorrere "tutte le strade comunali, provinciali e statali", mentre "non possono invece pedalare nelle autostrade, nelle strade a scorrimento veloce e nelle superstrade: si tratta infatti di strade che sono caratterizzate da intenso traffico e nelle quali le auto viaggiano ad elevata velocità, pertanto sarebbe estremamente pericoloso percorrerle in bicicletta. Le biciclette, inoltre, non possono transitare in alcune gallerie, in ragione sempre della pericolosità delle stesse".