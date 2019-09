Bagno di Romagna, masso pericolante: chiude un tratto della strada dei Mandrioli

Chiude un tratto della strada dei Mandrioli, nel comune di Bagno di Romagna. Si tratta di una porzione di 300 metri, in località "Tre Botti", tra il chilometro 9+500 e il 9+700, a partire dalla mezzanotte di mercoledì e fino alle 24 di domenica. L'interdizione al traffico si è resa necessaria per rimuovere un masso pericolante, col contestuale rifacimento delle relative reti di contenimento. "Abbiamo appena appreso dalla Provincia di Forlì-Cesena di questa urgenza - informa il sindaco Marco Baccini -. In caso di aggiornamenti terremo informati i cittadini".

