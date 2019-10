Cesenatico, una cerimonia solenne in ricordo dei Caduti: il programma

Domenica 3 novembre, in occasione della ricorrenza delle Onoranze per i Caduti di tutte le guerre e della Festa dell’Unità Nazionale, a partire dalle 8.30 a Cesenatico, una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e militari, partirà dal Municipio si recherà a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti di tutte le guerre e precisamente: Caduti per la Patria - Via Armellini 18/a; Monumento Caduti del Mare, Via Matteucci, Darsena; Monumento al Caduto della R. Guardia di Finanza - Via Del Fortino; Monumento ai Caduti Partigiani, Cimitero cittadino; Sala di Cesenatico, Cippo Caduti per la Pace, Via Campone; Villalta di Cesenatico - Via Cesenatico ove verrà celebrata una Santa Messa. La cittadinanza è invitata a partecipare.