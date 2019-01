Cesenatico, un gruppo whatsapp per dare la caccia al rapinatore seriale

Da diverse settimane il tema sicurezza è all'ordine del giorno a Cesenatico. I commercianti hanno deciso di fare fronte comune creando un mega gruppo whatsapp che mette insieme quasi 100 titolari di esercizi commerciali del centro.

La zona tra viale Carducci e viale Roma è nell'occhio del ciclone a causa di un rapinatore seriale protagonista di quattro colpi, tra tentati e riusciti. Il gruppo è stato promosso dall'associazione Carducci Live. "Il gruppo è nato - spiega Monica Rossi - per creare una rete di cittadini che possa essere di aiuto alle forze dell'ordine. La presenza di questo rapinatore seriale preoccupa molto, abbiamo anche avuto un incontro con i carabinieri che ci hanno invitatato a segnalare movimenti sospetti".

Un'iniziativa di moderno controllo del vicinato che si avvale della popolare applicazione di messaggistica instantanea. "In realtà - precisa l'associazione Carducci Live - noi abbiamo una chat attiva già dal 2016. In questo momento la finalità del gruppo whatsapp è legata al controllo di vicinato ma vogliamo, col tempo, promuovere anche altre attività sul territorio.". Alcuni delegati dell'associazione hanno anche avuto un incontro con i Carabinieri, che hanno sollecitato la massima collaborazione. Nel giro di pochi giorni il rapinatore seriale ha messo a segno un colpo in un negozio di abbigliamento intimo Yamamay, poi un tentativo andato a vuoto in una gioielleria e poi ancora un colpo fallito in tabaccheria. Infine martedì scorso un colpo andato a segno nel negozio Smoll di piazza del Monte.