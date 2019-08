Cesenatico, si insedia il nuovo comandante del Posto estivo di Polizia

Lunedì mattina, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, ha ricevuto in Municipio il sostituto commissario Paolo Di Masi, in forza al Commissariato di Cesena, che, da lunedì, ha preso il comando del Posto estivo di Polizia di Cesenatico che sarà attivo fino al prossimo 20 agosto.

Il Posto estivo di Polizia aveva aperto i battenti lo scorso venerdì 19 luglio con la presenza di 16 unità (di cui 9 inviati in rinforzo dal Ministero) comandati dal sostituto commissario Giovanni Neri, in forza alla Questura di Forlì, che nel fine settimana ha concluso il suo mandato.

“Ho ricevuto il nuovo comandante Paolo Di Masi – commenta il Sindaco Gozzoli – per fare il punto della situazione insieme e per augurargli buon lavoro. I prossimi giorni saranno sicuramente importanti per Cesenatico e in generale per tutta la costa di Forlì-Cesena con presenze molto alte ed è molto utile la presenza degli agenti della Polizia di Stato sul nostro territorio. Allo stesso tempo colgo l’occasione per ringraziare il sostituto commissario Giovanni Neri per l’importante lavoro svolto in queste due settimane".