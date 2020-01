Cesenatico ospita la festa provinciale delle Polizie Locali

Ogni anno i principali comandi delle polizie locali organizzano incontri, feste e celebrazioni in occasione di San Sebastiano, patrono delle polizie locali.

Quest’anno sarà il Comune di Cesenatico ad ospitare la festa provinciale della Polizia Locale. Lunedì infatti a partire dalle ore 9,30 le autorità locali e i rappresentanti delle Polizie Locali si ritroveranno in Piazza Pisacane per celebrare il patrono. Alle ore 10 si terrà il saluto delle Autorità, alle 10,30 verrà celebrata la S. Messa presso la Chiesa di San Giacomo Apostolo in Cesenatico, via G. Bruno, 2 (Porto Canale). A seguire sarà offerto a tutti i partecipanti un buffet presso "il Museo della Marineria", in Via Armellini, 18 (Porto Canale). Questa sarà anche l'occasione per premiare gli agenti che si siano particolarmente distinti in operazioni di servizio.