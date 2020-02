Cesenatico nel sentiero del criptoturismo, percorso formativo per gli operatori

Cesenatico, l’intera riviera, le imprese turistiche e tutta la filiera si inoltrano nel sentiero del criptoturismo e dei pagamenti in Bitcoin negli alberghi del nostro litorale cesenate e romagnolo. Se ne è parlato a “Destinazione bitcoin: la nuova frontiera del marketing turistico”, seminario al Grand Hotel di Cesenatico promosso dal Dih (Digital Innovation Hub) Romagna Confartigianato Cesena, in collaborazione con il Consorzio Cesenatico Bellavita e Formart e FormArt, l’ente di formazione di Confartigianato.

Una settantina gli intervenuti. L’incontro ha sancito l’avvio di una collaborazione tra Dih Confartigianato e consorzio Cesenatico ‘Bellavita’ presieduto da Giuseppe Ricci per costruire un terreno propizio allo sviluppo della moneta digitale e della Blockchain e del pagamento in criptovalute nel settore turistico, in un’ottica più ampia di potenziamento dell’offerta turistica e dell’intera filiera.

“Il Digital Innovation Hub Romagna – rimarca il coordinatore Gabriele Savoia – sta lavorando nel territorio per dare il suo apporto allo sviluppo dell’innovazione e, dopo un seminario sulla comunicazione digitale d’impresa, si è interessato alla nuova frontiera del criptoturismo a vantaggio degli operatori del settore e della filiera agendo in collaborazione con tutti i partner territoriali interessati”. L’ente formativo Formart Confartigianato, per proseguire nell’opera avviata dall’incontro, promuoverà un percorso formativo per operatori turistici e tutti gli interessati a partecipare sui temi delle criptovalute e del Blockchain, che verrà avviato a marzo a Cesenatico.

”Il corso – rimarca la coordinatrice Formart di Forlì-Cesena Ursula Versari – permetterà di ai partecipanti di entrare nel nuovo ecosistema della Blockchain e delle criptovaute e, fra i vari moduli, prevede anche dieci ore di consulenza personalizzata”.