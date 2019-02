Cesenatico, la Giunta incontra i Comitati di Zona: continuano le assemblee pubbliche

Proseguono gli incontri della Giunta Gozzoli nei quartieri cittadini. Gli amministratori la prossima settimana incontreranno, in assemblee pubbliche serali aperte a tutta la cittadinanza, i Comitati di Zona di Centro/Boschetto e Villamarina. Due nuove occasioni per di proseguire il confronto con i Comitati di Zona, l’ascolto dei cittadini e per presentare i futuri progetti che l’amministrazione ha scelto di portare avanti per la città. Lunedì l'appuntamento è alle 20.30 con l'assemblea pubblica col Quartiere Centro-Boschetto, nela sala convegni del Palazzo del Turismo, Via Roma 12, mentre mercoledì la giunta incontrerà il Quartiere Valverde-Villamarina al Polo scolastico, in Via Litorale Marina 170.