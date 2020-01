Cesenate doc, vince il contest ad alta quota: in migliaia votano online

Modella, aspirante stilista e baby influencer (con i suoi 34mila follower su Instagram). La giovane cesenate Alessandra Rumieri vince il contest "Save the Planet", iniziativa ecologica originale andata in scena a dicembre a Canazei e che ha visto come 'tutor' la showgirl Raffaella Fico. La modella cesenate ha preceduto la padovana Alessia Toso e la cesenaticense Melissa Violet Queen.

Ben 5.731 utenti unici hanno votato sul sito ufficiale della rassegna (www.misscanazei.it) arrivando così a disegnare, dopo un mese di votazioni, il podio finale del contest: al primo posto con 1750 voti (il 26% dei totali) si è classificata appunto la cesenate Alessandra Rumieri. Appena 16 anni, ma già 34mila followers su instagram, l'aspirante stilista ha distanziato di oltre duecento voti Alessia Toso (1555 like), modella padovana. Sul terzo gradino del podio, con 821 voti, Melissa Violet Queen, la poliedrica artista di Cesenatico che ha appena lanciato il cd "Rebirth". Al quarto posto, con 580 preferenze, la ferrarese Lisa Bagni e al quinto, con 520 voti (appena due in più di Eleonora Cracchiolo) la fotomodella salernitana Regina Amato.

Nella top ten finale anche Giorgia Piscaglia, Aurora Nivellini, Alexandrina Tinco, Beatrice Opipari, Livia Reali ed Abir Bougarn. Tutte "modelle della porta accanto", le dodici ragazze, selezionate dal talent scout Carmelo Tornatore, sono state immortalate per quattro giorni dai fotografi che le hanno riprese tra le guglie innevate delle Dolomiti trentine.

L'iniziativa, ha voluto porre l'attenzione dell'opinione pubblica sui temi molto attuali dell'emergenza climatica, in un modo sicuramente originale.