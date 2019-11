Cesena accende il Natale, tradizione e novità con la palla gigante: "E arriva il Black Friday"

Il centro di Cesena si illumina per un'atmosfera di Natale che entra nel vivo. La novità è la gigantesca palla natalizia in piazza Almerici, la tradizione è il presepe in piazza Giovanni Paolo II. Ma non possono ovviamente mancare i mercatini di Natale e l'albero di circa 16 metri in Piazza della Libertà, fulcro delle iniziative natalizie, con la pista di ghiaccio, quest'anno più grande e più accogliente.

Alle 17:30 l'accensione delle luminarie, con la presenza in piazza Giovanni Paolo II del sindaco Enzo Lattuca e dell'assessore Luca Ferrini. "Luminarie nuove", che hanno aperto ufficialmente il Natale 2019. Resteranno accese fino a metà gennaio tutti i giorni dalle 16:30 alle 3.

Ottima l'affluenza di cesenati in centro fin dalle prime ore del pomeriggio: "Il Comune vuole favorire il commercio e lo shopping natalizio - spiega l'assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini - la prossima settimana avremo il Black Friday spalmato su tre serate, penso che i negozianti ci daranno manforte per questo momento importante. Le iniziative sono davvero tante". Sulle luminarie: "Sono nuove, dopo nove anni abbiamo deciso di cambiare, possono piacere o non piacere ma comunque creano un'atmosfera di festa. Un obiettivo forte dell'amministrazione e mio personale è rilanciare il commercio nel centro storico".

Capitolo parcheggi gratis in centro: "Stiamo valutando la possibilità di trovare dei modi per favorire l'accesso al centro storico, una sosta del tutto gratuita potrebbe essere un boomerang anche per gli stessi commercianti. Non so se si arriverà a questo ma sicuramente qualche beneficio economico per chi sceglierà il centro storico ci sarà".