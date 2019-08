In paese spuntano i cartelli 'Parlateci di Bibbiano', la sindaca: "Denunceremo"

Nella giornata di venerdì in alcune zone di San Mauro Pascoli, in luoghi pubblici e privati, sono stati affissi da ignoti alcuni cartelli riportanti la scritta "Parlateci di Bibbiano!". "I cartelli di fatto hanno imbrattato tutto il paese - denuncia la sindaca Luciana Garbuglia - Un’azione grave, un danno per tutto il paese, un vero e proprio scempio. L'amministrazione comunale procederà alla denuncia per atti vandalici e imbrattamento di luoghi pubblici. Invito i cittadini che hanno a cuore il nostro paese a fare altrettanto".

Foto dal gruppo Facebook 'Sei di San Mauro Pascoli se'