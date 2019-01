Campanile della chiesa di San Domenico, si avvicina l'ora dei lavori: "Nessun costo per il Comune"

E' previsto in primavera l'inizio dei lavori di restauro e di consolidamento strutturale del campanile della parrocchia "San Domenico". Lo ha annunciato in Consiglio comunale, replicando ad un question time del consigliere pentastellato Claudia Ceccaroni, l'assessore ai Lavori Pubblici, Maura Miserocchi. "Le tempistiche programmate prevedono di iniziare i lavori tra aprile e maggio con il proposito di poterle terminare tra settembre ed ottobre, cercando quindi di sviluppare la maggior parte delle opere edili durante la pausa estiva dalle attività scolastiche". L'assessore ha fatto presente che "il monitoraggio del campanile continuerà a svolgersi a cadenza mensile". Miserocchi ha anche ricordato che dopo il terremoto dello scorso 18 novembre sono stati effettuati dei controlli che hanno confermato "l’integrità di tutti i vetrini e l’immutata situazione del quadro fessurativo". Inoltre ha specificato che "il Comune di Cesena, non essendo proprietario della porzione relativa alla sede del campanile, non ha sostenuto alcun costo in merito e non ne dovrà sostenere, e per questo non è soggetto titolato per eventuali finanziamenti".