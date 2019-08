Lega il cagnolino all'albero e lo abbandona, 'pizzicato' e denunciato un 75enne

Un brutto gesto di violenza contro gli amici a quattro zampe è costata una denuncia ad un 75enne cesenaticense. L'uomo, nel pomeriggio di venerdì, ha raggiunto il parcheggio della piscina di Cesenatico e ha legato un cagnolino meticcio ad un albero. Mentre il 75enne si accingeva ad andarsene è stato bloccato da alcuni ragazzi che hanno visto tutta la scena.

Allertati i Carabinieri, sono arrivati sul posto gli uomini in divisa della Compagnia di Cesenatico, che hanno ricostruito la vicenda. Il 75enne è stato denunciato per il reato di abbandono di animali. Il meticcio è stato sequestrato e si trova ora al sicuro al canile di Cervia. Un cagnolino sprovvisto sia di microchip sia di tatuaggio, quindi anche irregolare per l'anagrafe canina. L'anziano si è giustificato sostenendo che non era sua intenzione abbandonarlo definitivamente.