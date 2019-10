"Bus bianchi scomodi", Start replica ai pendolari: "Più spazio per i disabili"

"Affollamento, rumorosità, difetti di riscaldamento e dell’aria condizionata". E così un gruppo di pendolari della linea 92 di Start Romagna, fra Cesena e Forlì, hanno manifestato attraverso una petizione le proprie rimostrate nei confronti dell'azienda di trasporto pubblico di utilizzare i nuovi bus bianchi, chiedendo di riavere quelli "blu" perché considerati più idonei. Start Romagna risponde ai pendolari: "Ascoltiamo sempre con attenzione quanto viene evidenziato dagli utenti, ma è bene fare alcune precisazioni - è la premessa -. I bus ‘bianchi’ non si differenziano da quelli ‘blu’ per le loro caratteristiche generali, ma fondamentalmente per la loro età di servizio. I bus ‘bianchi’ stanno progressivamente rinnovando il parco mezzi, mentre in questa fase i bus ‘blu’ sono destinati a tragitti più brevi e di minor carico prima di essere ‘pensionati’".

"Ciò significa che sulla linea 92 sono utilizzati mezzi di ultima generazione, meno inquinanti e meno rumorosi, dotati di tecnologie e attrezzature che li rendono certamente più affidabili e sicuri dei precedenti - prosegue Start nell'informativa -. E’ possibile che alcuni modelli più recenti, pur dalle medesime dimensioni di carrozzeria, abbiano qualche seduta in meno, ma ciò deriva dal progressivo inserimento di nuovi confort e spazi per accogliere disabili che i mezzi precedenti avevano in misura minore o non avevano proprio. Quanto al controllo della situazione, il monitoraggio è continuo perché ogni autista è un rilevatore di Start Romagna sulle condizioni del servizio. Allo stesso modo, vengono monitorati rumori e tempi di percorrenza, cercando di ovviare ad ogni situazione di disagio".