Brucia l'ex discarica della Busca, i Vigili del fuoco domano le fiamme. Sul posto anche Arpae

Erano circa le sei di venerdì mattina quando i Vigili del fuoco sono intervenuti, in un luogo della città in passato molto discusso, l'ex discarica della Busca, nella frazione di San Carlo. Ormai dal 2012 non riceve più il conferimento di rifiuti, ma resta ovviamente nella gestione di Hera, a poca distanza il centro di compostaggio dell'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti.

I pompieri sono giunti sul posto con ben 14 unità e 6 automezzi, per un incendio che si è propagato in un'area in cui sono stati coinvolti fusti di citrico, cloridrico e oli esausti. Ci sono volute circa tre ore per domare le fiamme che sono fortunatamente rimaste all'interno dell'area recintata da cemento armato. Non ci sarebbero rischi di fuoriuscita di percolato o altri rischi ambientali, anche perché nel sito è presente una vasca per la raccolta del percolato. Sul posto anche i tecnici dell'Arpae, per gli accetamenti di rito volti a scongiurare in toto rischi per l'ambiente.