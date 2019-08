Borello, la rievocazione storica: c'è una nuova data per la Sagra del Minatore

C'è una nuova data per la Sagra del Minatore in programma a Borello domenica 22 settembre. Organizzata da Cesena Fiera, è invece rimasta invariata la data per l’assegnazione del posteggio da parte degli operatori del commercio confermata per mercoledì 7 agosto, così come la comunicazione di spunta, che può essere inviata fino al 6 settembre 2019.

La Sagra del Minatore è una rievocazione storica alle miniere e al mestiere di minatore. Questo perché a Formignano, località collinare vicino a Borello, fino al 1962, erano state in funzione le miniere di zolfo. Miniere che per tutto l'800 hanno rappresentato anche una cultura e un modo di vita (per la verità assai duro).