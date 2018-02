Bloccato in un hotel abbandonato sui Mandrioli, salvato dall'elicottero in ipotermia

Un uomo è stato soccorso sul crinale dell’Appennino tra Romagna e Toscana. Per trarlo in salvo, data l’irraggiungibilità dei luoghi, si è reso necessario l’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco dal lato toscano. E’ l’intervento che si è verificato intorno alle 17.45 di martedì sul passo dei Mandrioli, che tuttavia è stato chiuso a valle dalla Provincia, proprio per le difficoltà a tenere sgombra dalla neve una strada così poco battuta in inverno e molto in quota. L’uomo, 60 anni, è stato portato in stato di ipotermia all’ospedale di Arezzo.

Secondo le prime informazioni è stato il disperso stesso a chiedere soccorso, spiegando di essere rimasto bloccato in un’area nei pressi del confine con la Toscana. Le temperature a quell’altezza sono state inferiori ai -10 gradi per tutta la giornata. L’uomo si è rifugiato all’interno di un albergo abbandonato fino all’arrivo dei soccorritori che, data l’indisponibilità della strada, coperta da oltre un metro di neve, sono dovuti giungere con un elicottero munito di verricello, che ha issato il 60enne, a quanto pare un’escursionista, e lo ha portato all’ospedale di Arezzo per le cure del caso. Per fortuna l’intervento si è tenuto in un momento in cui le condizioni meteorologiche permettevano il volo dell’elicottero e il buio non era ancora sopraggiunto.