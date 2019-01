Bandito incappucciato mette a segno un colpo fulmineo in una tabaccheria

Furto nel tardo pomeriggio di sabato alla tabaccheria Borgo Paglia, in via Romea. Un bandito in solitaria, col volto incappucciato, ha fatto irruzione intorno alle 17.30 mettendo mano all'incasso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in quel momento era presente la proprietaria che stava effettuando dei lavori nel punto vendita. Il malvivente, approfittando di un attimo di distrazione dell'esercente, si è avvicinato ad un cassetto dove si trovavano riposti dei contanti (circa 500 euro) ed è fuggito di corsa a bordo di un'auto rubata, poi ritrovata, come riportato nella pagina Facebook di CesenaSicura. La commerciante non ha fatto in tempo ad accorgersi dell'azione fulminea del malvivente, che ha agito a colpo sicuro, come se fosse a conoscenza del posto dove venivano riposti i contanti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno raccolto la testimonianze del caso.