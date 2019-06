Bagno di Romagna, parte il Giro d'Italia Giovani: importanti modifiche alla viabilità

Il Comune di Bagno di Romagna rende noto che la cittadina sarà interessata dalla partenza del Giro d'Italia Giovani Under 23: "Tappa Bagno di Romagna-Pescia che coinvolgerà circa 180 atleti.

Recita l'ordinanza del Comune "La partenza è prevista alle ore 10:50 da piazza Ricasoli e la gara proseguirà in direzione via Manin, rotatoria SP 138, via Circonvallazione e SP 142 strada per i Mandrioli"

"Nelle strade interessate dal passaggio della gara sarà disposto il divieto temporaneo di transito nei tempi che si renderanno necessari per il passaggio della carovana e comunque non oltre i termini che verranno fissati dalla prefettura di Forlì-Cesena".

Per consentire la fase organizzativa dell'evento sarà disposto: il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in piazza Ricasoli, dalle ore 18 del 14 giugno alle ore 14 del 15 giugno; il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in via Lungosavio, via Casentinese, via Fiorentina e via Manin dalle ore 8 alle 14 del 15 giugno".