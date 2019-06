Bagno di Romagna in festa per la partenza del Giro d'Italia Under 23

Bagno di Romagna si è tinta di rosa per la seconda tappa del Giro d'Italia Under 23. Dopo lo start il gruppo ha affrontato circa 1.400 metri di dislivello distribuiti nella prima metà della frazione: Passo Mandrioli (1.173m), poi Valico di Croce a Mori (954m); a 77 km dall'arrivo Croci di Calenzano (427m), poi l'arrivo a Pescia dopo 186,3 km (il finale di tappa ha subito alcune variazioni di percorso). Il Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel si concluderà domenica 23 giugno sul Passo Fedaia, dopo aver toccato Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Trentino e Veneto.