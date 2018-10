Bagno di Romagna, al via i lavori di asfaltatura della strada della Palazza

Martedì mattina sono iniziati i lavori di asfaltatura della strada della Palazza, nella parte alta. "Un intervento per il quale ci siamo imposti con Hera, che ha accettato di eseguire dopo che gli interventi eseguiti da quest’ultima nel corso degli anni avevano reso il piano viabile degradato e sconnesso - spiega l'amministrazione comunale -. Il completamento delle opere di asfaltatura della strada, sino all’incrocio con la Provinciale, verrà eseguito dal Comune a primavera, secondo un programma di interventi già pianificato e finanziato". Martedì sono state svolte le opere di taglio e riordino del verde in zona Ex Irs, commissionate dalla Cassa dei Risparmi di Cesena, proprietaria dell’immobile. Spiega il Comune: "Abbiamo sollecitato l’intervento, in considerazione del fatto che il degrado di quella zona, nell’area di ingresso di Bagno, rappresentava un danno all’immagine del nostro Comune".